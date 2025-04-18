Александр Ткачук: БЭБ с начала 2025 года изъяло на 240 млн грн нелегальных табачных изделий и оборудования

В первом квартале этого года Бюро экономической безопасности Украины изъяло нелегальные табачные изделия и оборудование для их производства стоимостью 240 млн грн. Об этом сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук во время круглого стола с Ассоциацией "Укртютюн".

Во время мероприятия участники обсудили новые методы противодействия нелегальному обороту табачной продукции, негативные тенденции в отрасли, в частности относительно подпольного выращивания табака, и результаты работы БЭБ.

По словам Ткачука, с января по март 2025 года детективы открыли более 70 уголовных производств по поводу незаконного оборота табачных изделий и изъяли три производственных сигаретных линии.

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Кроме того, руководитель детективов Бюро отметил, что, согласно информации ГНС, за январь-март в бюджет поступило 38,7 млрд грн акцизного налога. Это почти на 62% больше чем за аналогичный период прошлого года. И основной фактор такой динамики - уплата акциза именно с произведенных и ввезенных табачных изделий.

В свою очередь Генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн подчеркнула важность продолжения системной работы правоохранительных и контролирующих органов, а также быстрого принятия важных для отрасли законопроектов.

"Законопроект № 9364 по совершенствованию ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров был принят Радой в первом чтении еще в апреле 2024 года. Несмотря на то, что легальная индустрия в целом поддерживает этот законопроект и соответственно усиление административной и уголовной ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров, он до сих пор остается в статусе доработки ко второму чтению", - отметила Фесюн.

Также присутствующие обсудили актуальные предложения, которые будут способствовать уменьшению доли теневого рынка табачной продукции в Украине.

"Легальные производители табачных изделий предлагают создать библиотеку образцов готовой продукции, в которую все украинские производители сигарет должны обязательно предоставлять образцы своей готовой продукции. Библиотека позволит с помощью трасологических экспертиз быстро идентифицировать нелегальный товар и оборудование, на котором он был изготовлен", - отметил во время выступления менеджер по регуляторным вопросам JTI Украина, Евгений Кузьменко.

В конце мероприятия участники обсудили влияние инициированных БЭБ изменений по лицензированию выращивания табака предприятиями и тенденции, которые сейчас наблюдают специалисты Бюро в этом сегменте. В частности речь идет об увеличении количества выявленных фактов незаконного выращивания табака.

"Благодаря принятым мерам нам удалось уменьшить контрабанду сырья для изготовления сигарет. Сейчас внимание детективов сконцентрировано на разоблачении предприятий, налаживающих выращивание табака без лицензии в Одесской, Хмельницкий и Львовской областях. Всего уже изъято более 101 407 кг такого табака", - отметил Александр Ткачук.