В 2024 году количество вакансий для пенсионеров выросло на 33%.

После начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел значительные изменения - в частности, демографические, что существенно повлияло на развитие существенного кадрового кризиса. Закономерно, одним из ключевых направлений преодоления кризиса сегодня стал поиск способов расширения пула потенциальных работников, например - более активное трудоустройство пенсионеров.

Об этом свидетельствуют данные исследования "OLX Работа", переданного УНИАН.

"Бизнес все чаще открывает вакансии для людей старшего возраста, а сами пенсионеры все охотнее откликаются на предложения. В 2024 году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривен и сопоставима с медианной зарплатой по Украине для всех категорий по состоянию на сегодня (21500 грн)", - рассказала руководитель "OLX Работа" Мария Абдуллина.

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Так, в прошлом году количество вакансий с параметром "подходит лицам пенсионного возраста" выросло на треть - до 54 тысяч. За неполный первый квартал этого года уже размещено 20 тысяч новых предложений. В частности больше всего - в областях с городами-миллионниками: Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской.

Так же выросла и медианная зарплата по Украине. В 2024 году она составляла 18 тысяч грн, что на 20% превышало показатель 2023 года. По состоянию на начало 2025 года она составляет 20 тысяч грн, что подтверждает дальнейшую тенденцию на рост. Самые высокие зарплаты предлагают в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.

Согласно данным "OLX Работа", чаще всего работодатели среди пенсионеров ищут водителей, продавцов, охранников, уборщиков, кассиров, грузчиков, менеджеров по продажам, портных и разнорабочих. На эти же вакансии наблюдается наибольшее количество откликов среди лиц пенсионного возраста. В 2024 году они на 23% чаще откликались на вакансии, чем в 2023, и на 41% чаще, чем в 2022.

Также исследование показало, что среди работающих пенсионеров 48% планируют работать дальше. Среди основных причин: низкие пенсии, которые заставляют людей искать дополнительные источники дохода.

Интересно, что более склонны нанимать лиц пенсионного возраста небольшие бизнесы: 29% компаний таким образом решают проблему нехватки кадров в условиях войны (против 13% крупных компаний).

"Как показывают данные, тенденция к трудоустройству пенсионеров набирает обороты. В частности работодатели более открыты к сотрудничеству с людьми зрелого возраста и готовы предлагать конкурентные заработные платы. Пенсионеры же демонстрируют склонность к активному поиску работы. Можем ожидать, что в 2025 году тенденция будет только усиливаться", - говорится в исследовании.

Рынок труда в Украине - последние новости

Через три года полномасштабного вторжения рынок труда восстановился на 93%. В начале 2025 года количество соискателей работы и откликов от них едва ли не самое большое с начала периода дефицита кадров, начавшегося летом 2023 года, говорится в исследовании сайта по поиску работы Work.ua.

Как писал УИНАН, во время полномасштабной войны спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, тогда как для других работы не нашлось. Спад спроса на специалистов наблюдается, в частности, в таких категориях, как ИТ, страхование, секретариат и делопроизводство, СМИ и издательство, дизайн и творчество, недвижимость, культура и шоу-бизнес, строительство и тому подобное.

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