Эксперт назвал отрасль украинской экономики, которая больше всего пострадает от удара коронавируса

При ухудшении настроений на финансовых рынках страны с развивающейся экономикой страдают одними из первых. Украина не исключение.

Рекордное падение на мировых рынках, вызванное распространением коронавируса, может нанести существенный удар по украинской металлургии, однако негативный эффект для украинского торгового баланса от потерь экспорта горно-металлургического комплекса будет более чем компенсироваться падением цен на нефть.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава аналитического департамента группы ICU Александр Мартыненко.

«Самые ощутимые потери от удара коронавируса по глобальной экономике может понести украинский металлургический сектор из-за падения цен на железную руду и сталь. Правда, негативный эффект на украинский торговый баланс от потерь экспорта горно-металлургического комплекса будет более чем компенсироваться падением цен на нефть, которые страдают от последствий эпидемии первыми», - сообщил Мартыненко.

При этом он отметил, что, если компенсирующий фактор низких цен на нефть ослабляется, например, от сбоев в нефтяных поставках из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, или от резкого снижения производства блоком ОПЕК, негативное влияние эпидемии на внешнеторговый баланс будет сильнее.

Также эксперт отметил, что при ухудшении настроений на финансовых рынках страны с развивающейся экономикой страдают одними из первых. Украина не исключение.

«В случае, если мировые финансовые рынки продолжит лихорадить от коронавируса, тогда для Украины может повыситься стоимость внешних заимствований или вовсе закрыться доступ на международные рынки для очередного займа. Если при этом будет и промедление с помощью от МВФ, то давление на гривню усилится, а это повлечет за собой и ускорение инфляции», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта - до 3,2%.