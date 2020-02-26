Нужно ли возвращать Министерство промполитики: комментарий Милованова
Создание отдельного Министерства промышленной политики или другого центрального органа власти, который занимался бы промышленностью, является политическим вопросом.
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Об этом заявил журналистам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов после сегодняшнего брифинга.
«Это политическое решение. Будем ждать, что решат политики», – сказал он.
При этом министр отметил, что ранее в Украине существовало Министерство промышленной политики, но никаких существенных дивидендов отрасли это не дало.
Как сообщал УНИАН, члены парламентского Комитета по вопросам экономического развития заявили о необходимости создания отдельного министерства или другого центрального органа исполнительной власти, отдав ему в ведение вопросы промышленной политики.