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Нужно ли возвращать Министерство промполитики: комментарий Милованова

19:13, 26 февраля 2020
Разное
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Иллюстрация REUTERS

Создание отдельного Министерства промышленной политики или другого центрального органа власти, который занимался бы промышленностью, является политическим вопросом.

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Об этом заявил журналистам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов после сегодняшнего брифинга.

«Это политическое решение. Будем ждать, что решат политики», – сказал он.

При этом министр отметил, что ранее в Украине существовало Министерство промышленной политики, но никаких существенных дивидендов отрасли это не дало.

Как сообщал УНИАН, члены парламентского Комитета по вопросам экономического развития заявили о необходимости создания отдельного министерства или другого центрального органа исполнительной власти, отдав ему в ведение вопросы промышленной политики.

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