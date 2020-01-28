Минэкономики назвало причины падения промпроизводства в Украине

Спад промпроизводства в Украине связан с модернизацией крупных предприятий, сокращением спроса на энергоресурсы и негативной внешней конъюнктурой для черных металлов, отметил министр.

Падение промышленного производства в Украине связано с проведением модернизации основной части крупных промышленных предприятий, сокращением спроса на энергоресурсы из-за теплой погоды, негативной внешней конъюнктурой для черных металлов, а также недостаточными объемами и высокой стоимостью кредитования.

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Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Понимая, что обострение конкурентной борьбы и переход на новые технологии требуют технологического перевооружения, в прошлом году основная часть крупных промышленных предприятий проводили модернизацию, что негативно сказалось на текущей их производственной деятельности, но создало условия для возобновления производства конкурентоспособной продукции и занятия новых сегментов внешних и внутренних рынков в перспективе. Именно модернизация и временные остановки промышленных мощностей были одной из причин негативной промышленной динамики в 2019 году», - написал он.

При этом Милованов отметил, что наиболее негативное влияние вызвали другие факторы, которые действовали в течение последних 7 месяцев и усилились в декабре 2019 года.

«В декабре наибольшее падение произошло в поставке электроэнергии, газа и пара (падение на 15,7%) ввиду сокращения спроса на энергоресурсы в результате теплых погодных условий и падения производства в отраслях-основных потребителях энергии (металлургия, добывающая и пищевая промышленность). Соответственно падение произошло в добыче угля (на 17,3%) из-за уменьшения спроса как со стороны тепловых электростанций, так и металлургических предприятий», – написал он.

Также, по словам Милованова, наибольший негативный вклад в динамику перерабатывающей промышленности в декабре и по году в целом имели металлургическое производство - уменьшение на 10% в декабре и машиностроение - на 14,5%.

Милованов отметил, что промышленная деятельность металлургического производства и машиностроения проходила преимущественно под влиянием нескольких факторов.

«В первую очередь, негативной внешней конъюнктуры для черных металлов (по данным Всемирного банка, в декабре 2019 года средние цены на базовые металлы снизились на 2,4%), а также протекционистских мер со стороны США, за которыми следовали количественные ограничения ЕС, Египта, которые дополнительно негативно повлияли на производство и экспорт продукции украинской металлургии как в эти страны, так и на другие рынки из-за обострения конкуренции между поставщиками металлургической продукции», - отметил он.

Также, по словам Милованова, металлургическое производство и машиностроение ощущали длительное воздействие и других негативных факторов.

«Торговые ограничения со стороны Российской Федерации на продукцию машиностроения украинского происхождения, введенные Российской Федерацией транспортные ограничения (порты Азовского моря), что увеличивало нагрузку на железную дорогу, которая и так имеет «узкие места»). Недостаточные объемы и высокая стоимость кредитования, что стало следствием соблюдения Национальным банком жесткой монетарной политики, а также существенная ревальвация гривни, которая ослабляла позиции украинских экспортеров и усиливала конкурентоспособность импорта на внутреннем рынке», – написал он.

Также Милованов отметил, что в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий падение на 2,4% произошло за счет получения меньшего урожая сахарной свеклы, фруктов и овощей, а также увеличения конкуренции со стороны импортной молочной продукции, в том числе в результате действия ряда вышеупомянутых негативных факторов.

При этом Милованов подчеркнул, что положительные результаты в перерабатывающей промышленности в декабре продемонстрировали химическое производство - на 8,7%, производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования - на 2,4% и производство резиновых и пластмассовых изделий - на 0,6%, однако это не позволило компенсировать падение других видов промышленности.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.

В том числе в декабре промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 8,3%, без учета корректировки – на 7,7%.

По данным аналитического отчета «Райффайзен Банка Аваль», падение промышленного производства в Украине даже при существенном снижении процентных ставок и государственной поддержке бизнеса сдерживает оживление корпоративного кредитования, инвестиций и роста экономики.