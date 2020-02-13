Частной компании отдали в аренду 0,5 га земли на Трухановом острове под "рекреационные цели"

Еще 4,3 га на острове Труханов передано в постоянное пользование госпредприятию «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств».

Депутаты Киевского городского совета отдали 0,58 га земли по улице Трухановской, 1 в Днепровском районе в долгосрочную аренду ООО «Свит природы».

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Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня во время заседания Киевсовета, на котором депутаты продолжили рассмотрение повестки дня от 6 февраля 2020 года.

Поддержали передачу части территории Труханова острова частной компании 62 из 95 депутатов.

Установленный срок аренды - 10 лет. Ориентировочный размер арендной платы будет составлять 139 тыс. 019 грн (3% от нормативной денежной оценки участка).

Согласно решению Киевсовета, земли передаются «для рекреационных целей» владельцу нежилых сооружений, расположенных на ней (нежилое здание, автобоксы и т.д.).

Кроме того, сегодня депутаты поддержали еще одно решение относительно 4,3 га земли на острое Труханов. Так, участки по адресам на улице Трухановской, 1-г, 1-д, 1-е переданы в постоянное пользование госпредприятию «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств» для обслуживания существующего имущественного комплекса и «ухода за водными объектами, прибрежными защитными полосами».

Как сообщалось на заседании, на этой территории организована работа дипломатического клуба, функционирует мини-гостиница на 10 номеров со спортивными объектами.

Согласно документу решения, размер земельного налога составит 14 тыс. 071 грн (0,01% от нормативной денежной оценки переданного участка).