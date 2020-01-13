"Укрэнерго" объявила конкурс на нового главу компании

Кандидаты должны предоставить базовый пакет документов до 18:00 27 января.

Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, объявила конкурс по отбору нового председателя правления, сообщается на сайте предприятия.

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"Согласно предложению Министерства финансов Украины, согласно уставу НЭК "Укрэнерго" и решению наблюдательного совета от 6 декабря 2019 года, объявляется отбор кандидатур на должность председателя правления НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Сообщается, что претенденты на должность должны иметь высшее образование (менеджмент или экономика) и бизнес-образование в сочетании с глубоким пониманием технических вопросов или техническое образование в сочетании с приобретенным опытом управления. Также кандидаты должны иметь опыт работы на руководящих должностях высшего звена в организациях/учреждениях, министерствах или ведомствах во время проектов трансформации, вызванных рыночными изменениями, такими как либерализация рынка и т.д. Должны иметь опыт ведения трансграничных операций, а также опыт работы на украинском или восточноевропейском рынках в переходный период.

Также от претендентов требуется владение английским языком и безупречная деловая репутация.

Кандидаты должны предоставить базовый пакет документов до 18:00 27 января.

Как сообщал УНИАН, с 2015 года временно исполняет обязанности директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.