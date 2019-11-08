Глава "Укрэнерго" объяснил, как снизить цену электроэнергии для промышленности на 15-20%

Цена электроэнергии для промышленности снизится на 15-20%, если она не будет субсидировать тариф для населения, заявил Ковальчук.

Отмена перекрестного субсидирования (промышленность компенсирует разницу между рыночной ценой и установленной государством для населения. – Ред.) приведет к снижению цен на электроэнергию для промышленности на 15-20%. Об этом заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на пресс-конференции 7 ноября.

Руководитель НЭК "Укрэнерго" напомнил, что перекрестное субсидирование должно было быть отменено еще до введения нового рынка электроэнергии, однако этого сделано не было, пишет Обозреватель.

"Закон о рынке электроэнергии прямо предусматривает в переходных положениях прямое обязательство НКРЭКУ прекратить перекрестное субсидирование к запуску оптового сегмента рынка, к 1 июля. Два предыдущих состава НКРЭКУ этого не сделали, не выполнили закон. Я понимаю социальный компонент и чувствительность большую к ценообразованию именно для населения", – сказал Ковальчук.

"В электричестве, к сожалению, и в старой модели, и в новой модели перекладывание происходит... А поскольку промышленность в основном использует электроэнергию для внутреннего потребления, а не для экспорта, то люди все равно оплачивают эту разницу в цене, покупая более дорогие товары или услуги, которые используют электричество", – отметил Ковальчук.

Он обратил внимание, что в газовой сфере уже отказались от перекрестного субсидирования, и отметил, что влияние на благосостояние населения разницы в ценах электроэнергии намного, в разы меньше, чем от ценообразования на газ. По его мнению, выровнять цены на электроэнергию для населения и промышленности мешает только политический аспект.

"У нас как не выборы, то еще что-то не позволяет принять решение о повышении цен. Закон предусматривает прямую норму о защите уязвимых потребителей. Это спокойно реализовывалось для тех, кто не может себе позволить из-за другого механизма поддержки, а не из-за кроссубсидирования. И если бы это было сделано, то цена средневзвешенная электричества для промышленности только от этого, при прочих равных обстоятельствах, снизилась бы примерно на 15-20%", – прогнозирует Корольчук.

Руководитель НЭК "Укрэнерго" считает несправедливым, что различные категории населения оплатят по одинаковому тарифу первые 100 киловатт электроэнергии.

"Выдерживается низкая цена для всех категорий населения, то есть что я, что вы, что пенсионерка с минимальной пенсией, мы все равно платим одинаковую, очень низкую цену, гораздо ниже себестоимости, за первые 100 киловатт электроэнергии в месяц, которые мы потребляем. Это несправедливость. Несправедливости надо исправлять в любом случае, но наиболее социально взвешенно", – сказал Ковальчук.

Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно вырастут.