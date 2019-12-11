Авиаремонтники "Укроборонпрома" досрочно выполнили гособоронзаказ

Сейчас идет активное формирование заказов и планирование работы предприятий на 2020 год.

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" уже передали государственным заказчикам всю авиационную технику, ремонт которой был предусмотрен заказами 2019 года.

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Как сказано в сообщении пресс-службы концерна, были отремонтированы и дооборудованы Ан-26, Су-27, Миг-29, Су-24, Ил-76 МД, Л-39, Ми-14, Ми-8 МТ. В рамках выполнения гособоронзаказа предприятия "Укроборонпрома" модернизировали самолеты типа Су-27 до уровня Су-1М 27, Су-25 до уровня Су-25 М1, Миг-29 до уровня Миг-29 МУ1, Л-39 до уровня Л-39 1М и выполнили ремонт авиадвигателей.

"Мы активно работали над тем, чтобы гособоронзаказ 2019 года о проведении авиаремонтных работ был выполнен вовремя. Имеем оптимистичный дальнейший прогноз. Также будем наращивать дальнейший потенциал", - цитирует заместителя генерального директора концерна по авиа- и ракетостроению Руслана Коржа пресс-служба "Укроборонпрома".

Сейчас идет активное формирование заказов и планирование работы предприятий на 2020 год. Также продолжается ремонт и восстановление техники, передача которой запланирована на следующий год, добавили в концерне.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.