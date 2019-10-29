Кабмин расширил господдержку строительства доступного жилья

Постановление правительства дополнено нормой по определению предельной стоимости 1 кв. метра жилья для населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 километров от границ областных центров и Киева.

Кабинет министров Украины расширил государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году.

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Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, соответствующие изменения в постановление "Некоторые вопросы обеспечения граждан доступным жильем" были приняты на выездном заседании правительства в Мариуполе 28 октября.

"Постановление дополнено нормой относительно определения предельной стоимости 1 квадратного метра жилья для населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 километров от границ областных центров и Киева. Она не может превышать опосредованную стоимость, увеличенную в 1,5 раза. До внесения изменений в населенных городах - спутниках столицы и областных центров предельная стоимость принималась как опосредованная без увеличительного коэффициента, что делало невозможным приобретение жилья в них. Люди покупали жилье в Киеве и областных центрах с коэффициентом 1,75. Внесенные изменения дадут возможность участникам программы выбирать более дешевые объекты за пределами города Киева и областных центров", - говорится в сообщении.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что Минрегион с 15 ноября по 1 декабря может осуществлять корректировку распределения бюджетных средств между административно-территориальными единицами в случае угрозы неиспользования средств до конца бюджетного года.

Благодаря расширению государственной поддержки программы строительства доступного жилья с 100 до 400 миллионов гривень (парламентом в первом чтении приняты изменения в бюджет об увеличении бюджетной программы на 300 миллионов гривень) ее смогут получить около 950 семей, из которых 700 семей ВПЛ и около 200 семей участников АТО/ООС.