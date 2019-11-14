Киевсовет утвердил план застройки 47 га на Троещине с достройкой жилого комплекса Войцеховского

Детальный план территории ограничен улицами Оноре де Бальзака, Градинской и Радунской.

Киевсовет утвердил детальный план территории (ДПТ) в границах улиц Оноре де Бальзака, Градинской и Радунской в Деснянском районе столицы площадью 47 га, который предусматривает достройку жилого комплекса «Перспектива» из числа так называемых «новостроек Войцеховского».

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Как передает корреспондент УНИАН, ДПТ поддержали 63 депутата Киевсовета из 91.

Проект решения был внесен в повестку дня как неотложный заместителем Киевского городского головы - секретарем Киевсовета Владимиром Прокопивом. Он заявил, что вносит предложение безотлагательно рассмотреть вопрос на заседании в связи с «большой социальной напряженностью».

В сессионном зале отмечалось, что решение носит исключительно социальный характер, поскольку даст возможность достроить жилой комплекс «Перспектива» на ул. Драйзера, 40, который строился на самозахваченной земли. ДПТ закрепит землю под жилым комплексом, откроет возможность для его достройки и ввода в эксплуатацию.

Согласно данным Киевсовета, разработанный ДПТ предусматривает реконструкцию общеобразовательной школы № 321, включающую ее достройку для обеспечения потребностей жителей территории. Также предусмотрено строительство нового детского сада на 250 мест и спортивного стадиона. На первых этажах жилых домов предусматривается размещение зоны повседневного обслуживания с предприятиями обслуживания и здравоохранения, которые отражают нормативный социально-гарантированный уровень обслуживания населения.

Согласно документации, средняя плотность населения на территории ДПТ пока составляет 350 человек/га, после реализации ДПТ этот показатель увеличится до 380 человек/га.

Справка УНИАН. 25 октября 2016 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу в отношении киевского застройщика Анатолия Войцеховского. Следствием установлено, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, некоторые из них в 2014 году было переоформлены на подставных лиц.

С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены неоднократные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества. В частности, установленные нарушения имели место при строительстве ЖК «Жемчужина Троещины» на ул. М. Закревского, 42А, БЦ «Доминион де люкс» на ул. Ушинского, 40, ЖК «Мега Сити» на ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, ЖК «Сосновый бор» (квартал ул. Олевской, Клавдиевской, Бахмачской).