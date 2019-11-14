Легализация азартных игр: все незаконные заведения остаются работать

В последние дни власти взялись за нелегальный рынок азартных игр и лотереи. Наконец возникла необходимость его урегулировать. В парламентские комитеты был подан ряд законопроектов, в том числе один основной № 2285 и семь альтернативных, то есть похожих на основной, но с некоторыми отличиями. Наше внимание привлек альтернативный законопроект 2285-1, 05.11.2019р. от Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, поданный народным депутатом Марусяком А.Р., который отличился особыми Заключительными и переходными положениями. Они имеют все шансы парализовать деятельность лотерейного рынка в Украине.

Классические числовые лотереи под запретом

Заключительные и переходные положения законопроекта 2285-1 требуют от тех операторов лотерей, которые работают по действующему закону о лотереях 2013 года, представлены на рынке сегодня и хорошо известны, остановить проведение классической числовой лотереи, в том числе закрыть пункты распространения тиражных числовых лотерей по всей территории страны. Сделать это нужно не позднее чем через три месяца с момента вступления в силу нового закона. А вступления в силу запланировано на 1 января 2020 года. То есть, уже с 1 апреля 2020 года, числовые лотереи в нашем государстве должны прекратить свое существование. Даже если закон с такими положениями будет принят позже и вступит в силу не 1 января, а в другой день, все равно, срок в три месяца для выполнения всех требований для получения новых лицензий, отчетности, налаживания всех контрольных функций - это слишком мало для того, чтобы бизнес успел сориентироваться и переформировать свою деятельность. Лотерейные операторы физически не успеют подготовиться к новым правилам, закроются - и потом уже не откроются вновь из-за потери рынка.

Три месяца являются малым сроком не только для частных предприятий. Понятно, что у них совсем не останется времени на инвестирование в новое оборудование, сбор документов, представляемых для получения лицензий, чей длинный перечень определен в законопроекте. Но не успеет и государство выполнить те обязанности, которые оно собирается взять на себя.

Во-первых, Комиссия по развитию и регулированию азартных игр (в законопроекте - Уполномоченный орган), которой отведена роль регулятора всех азартных игр - кстати, к ним отнесены и лотереи - действует на основании утвержденного Кабинетом Министров Украины положения. Это нормативный документ, в нем прописаны функции, полномочия Комиссии, его права, обязанности, и многое другое. Положение надо разработать, согласовать и принять, что займет время. Во-вторых, Комиссия должна быть создана, это сложный и многоступенчатый процесс, ведь она планируется как коллегиальный орган под контролем Кабинета Министров Украины. В-третьих, для заполнения вакантных должностей председателя, четырех членов и обслуживающего персонала Комиссии нужно провести конкурс, а деятельность новых должностных лиц - обеспечить материально-техническими средствами, что также не будет сделано за один день и даже за один месяц.

Более того, созданной Комиссии еще предстоит организовать электронный аукцион - по его результатам выдается лицензия на выпуск и проведение лотерей. Аукцион, в свою очередь, проходит в соответствии с порядком, утвержденным Кабинетом Министров. То есть, это еще один сложный нормативный документ, который должен быть разработан и утвержден по отдельной процедуре - и только после этого можно проводить аукцион.

Запрет традиционных числовых лотерей и малый срок на получение новых лицензий приведет к тому, что получать их уже будет некому, поскольку в связи с особенностью рынка классических лотерей, потерянный рынок будет восстанавливаться годами

Но законопроект неумолим. Числовые лотереи обязаны прекратить прием ставок через три месяца. В противном случае, нарушителям этого правила будут угрожать санкции - это штраф в двойном размере платы за лицензию и лишения возможности получить лицензию. Сама плата не установлена, поскольку определяется Комиссией, которой еще нет.

Запрет традиционных числовых лотерей и малый срок на получение новых лицензий приведет к тому, что получать их уже будет некому, поскольку в связи с особенностью рынка классических лотерей, потерянный рынок будет восстанавливаться годами. Это повлечет значительные убытки операторов лотерей, недополученные государством налоги и исчезновение хорошо известных потребителям классических лотерейных продуктов.

На самом деле, разумным сроком для обеспечения лицензирования числовых лотерей можносчитатьполный календарный год, в течение которого операторы продолжат деятельность по выпуску, проведению и распространению исключительно числовых лотерей, на основании утвержденных Министерством финансов Украины правил, выполняя другие обязанности, возложенные на них уже новым законом, и готовясь к предоставлению документов для получения лицензий.

Чрезмерное регулирование, слом существующих отношений на рынке и искусственное создание новых никогда не приведут к успеху. Это доказано провальным опытом плановых тоталитарных экономических систем, когда сверху пытались сделать как лучше, а получалось ещехуже. Задача законодателя не запретить, ограничить, вмешаться или насильно переделать, а зафиксировать существующее и создать прозрачные, справедливые и, главное, разумные правила игры на лотерейном рынке, которым будут следовать не из-за страха санкций, а учитывая взаимную пользу, порядок, открытость и честность.

Терминал числовых лотерей - запрет, а нелегальные заведения - пожалуйста

В течение трех месяцев со вступления в силу закона (в проекте 2285-1), легальные операторы лотерей должны не только прекратить распространение числовых тиражных лотерей, но и обязуются выполнить дополнительные условия. В первую очередь, предоставить перечень игрового оборудования, в который автор законопроекта включает терминалы для продажи лотерейных билетов числовых лотерей, а также адреса всех игровых залов (залов распространения лотереи). Здесь, внимание, все работающие нелегальные заведения также имеют право задекларировать свое оборудование, неизвестно какого происхождения, и могут продолжать работать.

Дело здесь в том, что «терминал для продажи лотерейных билетов» не относится к понятию «игорного оборудования», как оно определено законопроектом. Оператор лотерей не является организатором азартных игр, это разные категории, разделенные самым законопроектом. А вот понятие «терминал числовых лотерей» в нем вообще отсутствует. Что же представляет собой лотерейный терминал, в каких случаях и с какой целью он используется?

Терминал электронной системы принятия ставок - так он называется действующим законом о лотереях - по своим техническим признакам не является подобным игровому автомату, он не имеет средств, с помощью которых на нем можно играть, он не содержит генераторов случайных чисел. Терминал функционально подобен кассовому аппарату и предназначен исключительно для регистрации билетов числовых лотерей, выплаты выигрышей и передачи информации лотерейной системе, которая находится под постоянным мониторингом Минфина. На таком терминале игра не происходит, поскольку человек играет вечером во время розыгрыша чисел.

Терминал числовой лотереи осуществляет только регистрацию чисел в игре, но не приспособлен для самой игры.

Однако, переходные положения законопроекта, под видом борьбы с терминалами классических числовых лотерей, позволяют нелегальным заведениям игровых автоматов задекларировать любое игровое оборудование, которое каждое заинтересованное лицо посчитает необходимым, в любом состоянии и находящееся в любом месте, и продолжать деятельность. При этом, отсутствует надлежащий контроль за качеством и состоянием такого оборудования.

Зеленый свет нелегальным интернет-казино

Переходными положениями проекта закона предусматривается, что за сайт с азартной игрой надо заплатить почти 1 млн 700 тыс. гривен. Иными словами, любой нелегальный сайт казино, букмекерский, сайт со слотами, к которым приравнен официальный сайт оператора классических числовых лотерей, может просто заплатить сумму и легализовать свою деятельность.

Но это полная ерунда. С оператора числовых лотерей уже взимается 30% налога на прибыль, оператор числовых лотерей работает легально и платит все налоги и сборы. В то же время, нелегальные сайты в принципе запрещаются законом, но на переходный период - якобы можно, да еще и за минимальную плату. Это тогда, когда за онлайн казино необходимо платить десятикратный размер указанного платежа, да еще и в евро валюте.

Кроме того, сайт оператора не является игровым сайтом, как в случае с онлайн-казино или слотами, где можно за несколько секунд сделать ставку и получить результат (выигрыш/проигрыш), а затем сделать еще одну ставку, и так много раз. Сайт оператора является инструментом продажи билетов числовых лотерей - и не более. Само событие игры и розыгрыш в числовых лотереях происходит не на сайте в момент совершения ставки и/или ее оплаты, а в другое время, с промежутком в несколько часов или дней, во время розыгрыша тиража соответствующей лотереи с трансляцией на телевидении.

То есть, на переходный период фактически предлагается дожать интернет сайты числовых классических лотерей и позволить бесконтрольную работы нелегальных интернет сайтов казино и букмекерства. При этом, неважно куда реально будет идти прибыль от таких сайтов – или в Россию, или в оффшоры.

Дублирование государственных органов: есть ли в этом смысл?

Для обеспечения выполнения выше проанализированных Заключительных и переходных положений, Кабинетом Министров предлагается создать временную комиссию для принятия информации и документов от операторов лотерей, которые, по замыслу, должны были бы прекратили работать.

При этом, остаются непонятными права и обязанности, статус и полномочия данного органа. Из текста следует, что такая временная комиссия - это именно государственный орган, который действует на основании положения и прошел государственную регистрацию, имеет назначенного руководителя. Все эти действия занимают время.Законопроектом уже предусмотрено существование Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, тем более дублирование ее функций другой комиссией, только временного характера, представляется излишним. Это не ускоряет процесс получения новых лицензий операторами числовых лотерей, а замедляет его из-за выстраивания новых бюрократических преград.

Хаос на игорном рынке

Интересно, что согласно законопроекту, для доказательства статуса распространителя билетов лотерей, лицу самостоятельно достаточно лишь предоставить соответствующие договоры с операторами.

На сегодняшний день существует много незаконных заведений игровых автоматов, которые раньше начинали работать как распространители лотерей, а потом по разным причинам перешли в незаконный формат. Более того, нелегальные заведения игровых автоматов пока прикрываются поддельными договорами с лотерейными операторами

Такой подход приведет к тому, что не только все законные пункты распространения лотерей, но и вместе с ними также незаконные казино, букмекерские конторы, учреждения с игровыми автоматами, незаконные интернет-сайты, используя различные схемы, получают возможность бесконтрольно проводить свою деятельность.

На сегодняшний день существует много незаконных заведений игровых автоматов, которые раньше начинали работать как распространители лотерей, а потом по разным причинам перешли в незаконный формат. Более того, нелегальные заведения игровых автоматов пока прикрываются поддельными договорами с лотерейными операторами. Они получат старые договоры, фальсифицируют их, сделают якобы актуальными и станут утверждать, что у них есть право на деятельность.

Даже сейчас, пока еще действует закон о лотереях 2013 года, договоры поручения массово фальсифицируются недобросовестными распространителями. Если вступит в силу закон, который превратит эти договоры в единственное основание легальной деятельности, тогда уже фальсификаторы постараются на славу.

На самом деле, только оператор лотерей владеет информацией о законности работы того или иного пункта распространителя, только оператор утверждает те правила проведения лотерей, на основании которых осуществляется их выпуск и распространение, и только оператор по своему усмотрению может делегировать право на распространение лотерей. В противном случае, если каждый распространитель, независимо от того, является ли он таковым на самом деле, или он обманным путем присвоил себе это звание, будет заниматься собственной легализацией, это повлечет хаос на игорном рынке.

В заключении

Попытки изобрести усложненный переходный механизм - не лучший вариант. Если он будет применен, то трагические последствия очевидны: продажа числовых лотерей прекратится, налоги перестанут поступать в государственный бюджет, а у миллионов игроков будет украдена мечта, надежда и шанс разбогатеть, провести интересно время, получить удовольствие от игры.

Но это не все. Если автор законопроекта думает, что после запрета лотерей, ему удастся решить все проблемы и создать новый чистый мир, он ошибается. Оказавшись формально вне закона, распространители лотерей и те, кто под них маскируется, не пойдут с улиц городов. Они останутся на своих местах, возможно, изменят вывески, перекрасят окна с фасадами в другой цвет - и продолжат свою работу «в тени». Но при одном условии: вне контроля со стороны государства, используя любое оборудование, не обращая внимание на то, соответствует ли оно каким-то требованиям или нет, вызывает ли зависимость, без ограничения по количеству часов, проведенных в игре, и тому подобное. При таких обстоятельствах, уровень игровой зависимости и преступности возрастет, а государство не только избавит себя возможности пополнять бюджеты, финансировать спорт и культуру, но и получит всплеск теневого игорного бизнеса и лудомании, который будет распространяться в обществе.

Тогда возникает резонный вопрос: запрещая лотерейных операторов, которые разрабатывают правила и осуществляют контроль своих распространителей, платят налоги и финансируют социальные инициативы, не получит ли автор законопроекта обратный эффект в виде бесконтрольного захвата городов стихией азартной игры?

Галицкий Игорь, адвокат, эксперт лотерейного рынка