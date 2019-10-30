На инвестфоруме в Мариуполе подписано двенадцать важных меморандумов – премьер

Во время форума команда Кабмина представила 120 готовых инвестиционных проектов.

На Инвестиционном форуме в Мариуполе RE: think. Invest in Ukraine, который состоялся 29 октября, подписано двенадцать важных меморандумов о новом сотрудничестве, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Наша команда представила 120 готовых инвестиционных проектов. Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки – для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса», - цитирует премьера его пресс-служба.

Среди важных документов, которые подписаны на форуме – Меморандум с мобильными операторами о перераспределении частот для обеспечения качественного и быстрого интернета на территории всей Украины. Компании имеют общий план действий по обеспечению покрытия 4G в селах и на дорогах в течение следующих четырех лет.

Также правительство и ЕБРР подписали Меморандум о финансировании региональных дорог. Первый транш на восстановление местных дорог составит 300 млн евро.

«Не менее важный документ – меморандум с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер о взаимопонимании между правительством Украины и IFC по государственно-частному партнерству. Наши международные партнеры будут инвестировать свои знания и опыт в сфере концессии», - цитирует Гончарука пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, вчера в Мариуполе стартовал крупный инвестиционный форум, который инициировал президент Владимир Зеленский.