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Украина стоит на пороге экономического прорыва - Зеленский

12:51, 29 октября 2019
Политика
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Зеленский рассказал об экономических перспективах Украины / president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на инвестиционном форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

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«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва. Об этом свидетельствуют ключевые показатели. Во втором квартале мы показали 4,6% реального роста ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы относительно экономического роста Украины в следующем году», - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020.

«Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на «стабильный» и «позитивный». Мы ощутимо улучшили позиции по защите миноритарных акционеров и получения разрешений на строительство. А Национальный банк Украины понизил учетную ставку сразу на 1% – это важный сигнал, который свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению заемных средств», - подчеркнул он.

Зеленский убежден, что Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса.

«Добавьте к этому всему благоприятные климатические условия, выгодное географическое расположение, неисчерпаемый сельскохозяйственный и индустриальный потенциал, и наш главный ресурс – невероятно трудолюбивые и талантливые люди. Как известно, украинцы входят в топ-50 стран мира по рейтингу Human Capital Indeх», - добавил глава государства.

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Теги: #президент#экономика