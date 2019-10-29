Украина стоит на пороге экономического прорыва - Зеленский

Президент убежден, что Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина стоит на пороге экономического прорыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на инвестиционном форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе.

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«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва. Об этом свидетельствуют ключевые показатели. Во втором квартале мы показали 4,6% реального роста ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы относительно экономического роста Украины в следующем году», - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020.

«Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на «стабильный» и «позитивный». Мы ощутимо улучшили позиции по защите миноритарных акционеров и получения разрешений на строительство. А Национальный банк Украины понизил учетную ставку сразу на 1% – это важный сигнал, который свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению заемных средств», - подчеркнул он.

Зеленский убежден, что Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса.

«Добавьте к этому всему благоприятные климатические условия, выгодное географическое расположение, неисчерпаемый сельскохозяйственный и индустриальный потенциал, и наш главный ресурс – невероятно трудолюбивые и талантливые люди. Как известно, украинцы входят в топ-50 стран мира по рейтингу Human Capital Indeх», - добавил глава государства.