Фонд гарантирования продает квартиры банка-банкрота в столичном жилом комплексе

Дом расположен рядом с парком им. Пушкина и уже сдан в эксплуатацию.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает квартиры ликвидируемого «Диамантбанка» в столичном жилом комплексе Crystal Park на проспекте Победы, 42.

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Как сообщается на сайте фонда, комплекс расположен рядом с парком им. Пушкина, вид на который открывается из окон.

Панорамное остекление визуально расширяет помещение. Под домом располагается просторный двухуровневый паркинг.

Отмечается, что дом уже сдан в эксплуатацию. Квартиры имеют кирпичные стены и металлопластиковые окна. Без финишной отделки.

Каждая квартира продается отдельным лотом через голландский аукцион в системе "ProZоrro.Продажи".

Выбирать подходящий лот фонд предлагает через сайт "ProZоrro.Продажи" или паспорта активов, размещенные на информационном портале фонда.

Ознакомиться с имуществом можно, обратившись в банк по ул. Дегтяревская, 48.

Как сообщал УНИАН, «Диамантбанк» работал на рынке Украины с 1993 года. Его ключевыми владельцами были Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в «Диамантбанк» в апреле 2017 года на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.