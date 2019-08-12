Фонд гарантирования выставляет на торги пул активов семнадцати банков-банкротов

Стартовая цена установлена на уровне 409,8 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу крупный пул активов, представленный правами требований по кредитам семнадцати обанкротившихся банков.

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Как сообщается на сайте фонда, в составе пула активы банков «Дельта Банк», «Финансы и Кредит», «ВБР», «Интеграл-банк», «Энергобанк», «Надра», «Кредитпромбанк», «Имэксбанк», «Михайловский», «Диамантбанк», «Платинум Банк», «Профин Банк», «Радикал Банк», «Укрбизнесбанк», «Фидобанк», «Киевская Русь» и «Родовид Банк».

Отмечается, что пул включает активы, которые выставлялись на продажу от 2 до 23 раз, и в среднем просрочка по кредитам превышает 3 года. У многих активов есть проблемы с залогом, а 15% кредитов - беззалоговые.

Стартовая цена установлена на уровне 409,8 млн грн

Также сообщается, что торги пройдут 12 сентября по «голландской» модели, а организатор торгов – компаний «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн».

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 80 банков в Украине.