Независимый аудит доказал бы нецелесообразность законопроекта 1210 – заявление металлургов

Законопроект не учитывает аналитические данные международных партнеров Украины, доказывают представители отрасли.

Реальное положение дел в отечественной металлургии мог бы показать независимый аудит. К его финансированию готовы присоединиться сами производители. Об этом шла речь на очередном заседании профильного парламентского комитета, который представители отрасли назвали формальным общением, ведь за два месяца так и не найдены никакие компромиссы.

О таком сообщает "5 канал".

"Давайте создадим отдельную экспертную группу, приобщим любую, правильную с точки зрения Комитета, экспертную организацию. Эксперты дали свою оценку и объективные предложения. Мы готовы принять их выводы в рамках налоговой реформы. А чтобы это не стало нагрузкой на бюджет, мы готовы сами понести часть всех расходов", – сказала Ю.Данкова, финансист компании "Метинвест".

Тем временем представители отрасли и профильные ассоциации настаивают на отзыве законопроекта. Доказывают, что он до сих пор не учитывает аналитические данные международных партнеров Украины.

"Есть рекомендации МВФ, есть другие международные организации. Нужно привлечь их к оценке состояния дел. Они могли бы объективно сравнить условия работы украинских и международных компаний. После их предложений и вносить изменения", – отметил народный депутат Муса Магомедов.

В случае отзыва законопроекта, представители отрасли будут иметь время на внесение качественных изменений в данный документ. По предварительным оценкам профессиональных экономистов, в нынешней редакции он приведет к ситуации, когда в России добыча руды будет дешевле, чем в Украине, почти в 10 раз. Это будет означать проигрыш Украины на мировых рынках