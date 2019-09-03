АМКУ вновь перенес дело о монополии компаний Фирташа на рынке минудобрений

Заседание перенесено на 5 сентября.

Антимонопольный комитет Украины вновь перенес рассмотрение дела о монополии группы компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений на 5 сентября, сообщила на своей странице в Facebook экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, оспаривающая свое увольнение в Верховном суде.

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«Заседание комитета по делу о злоупотреблении ООО «НФ Трейдинг Украина», ОАО «Азот», ЗАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации минеральных азотных удобрений в третий раз перенесено", - написала она, добавив, что следующее заседание состоится 5 сентября 2019 года.

«На этот раз причина переноса: назначение президентом новых государственных уполномоченных, которым нужны два дня, чтобы разобраться в этом деле до уровня, достаточного для принятия решения», - отметила Загребельская.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что Антимонопольный комитет Украины рассмотрит дело о монополии группы компаний Фирташа на рынке минеральных азотных удобрений 1 августа, затем заседание было перенесено на 3 сентября.

24 июля текущего года АМКУ также начал расследовать дело о концентрации на рынке газораспределяющих компаний Фирташа.

2 сентября президент Украины назначил Ольгу Пищанскую на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины, а Ирина Копайгору - на должность государственного уполномоченного.

5 июля Зеленский уволил с должностей государственных уполномоченных АМКУ Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую.

Справка УНИАН. Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в химической промышленности, производстве титана, газовом и банковском секторах. Кроме того, группа имеет интересы в агросекторе, медийном бизнесе, производстве кальцинированной и пищевой соды, в секторе энергетической инфраструктуры и недвижимость.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений "Азот" (Черкассы), "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).