АМКУ вновь перенес рассмотрение дела о монополии компаний Фирташа на рынке минудобрений

По словам экс-госуполномоченного АМКУ Агии Загребельной, основания, на которых было принято такое решение, неизвестны, поскольку и члены АМКУ, и ответчики решили провести заседание в "закрытом режиме".

Антимонопольный комитет Украины вновь перенес рассмотрение дела о монополии группы компаний Ostchem на рынке минеральных удобрений, сообщила на своей странице в Facebook экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельная, оспаривающая свое увольнение в Верховном суде.

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"Второе заседание по рассмотрению дела относительно злоупотребления монопольным (доминирующим) положением компаниями группы Оstchem на рынке первичной реализации минеральных удобрений сегодня отложено на 3 сентября", - написала Загребельная.

Она отметила, что основания, на которых было принято такое решение, неизвестны, поскольку и члены АМКУ, и ответчики решили провести заседание в "закрытом режиме" в связи с тем, что и первые, и вторые сегодня решили обсудить, в том числе, закрытую информацию и продемонстрировать "закрытые слайды".

"Таким образом, все подробности того, что произошло сегодня, мы сможем узнать лишь после того, как АМКУ примет конечное решение по сути дела и его опубликует. Или проявит "добрую волю" и по собственной инициативе раскроет нам какие-то детали", - написала Загребельная.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что Антимонопольный комитет Украины рассмотрит дело о монополии группы компаний Фирташа на рынке минеральных азотных удобрений 1 августа.

24 июля текущего года АМКУ также начал расследовать дело о концентрации на рынке газораспределяющих компаний Фирташа.

Справка УНИАН. Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в химической промышленности, производстве титана, газовом и банковском секторах. Кроме того, группа имеет интересы в агросекторе, медийном бизнесе, производстве кальцинированной и пищевой соды, в секторе энергетической инфраструктуры и недвижимость.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).