АМКУ начал расследовать дело о концентрации облгазов Фирташа

Во всех 18 облгазах главой набсовета является одно физическое лицо, гражданин Великобритании.

Антимонопольный комитет Украины начал расследовать дело о концентрации на рынке природного газа 18 операторов газораспределительных сетей, подконтрольных бизнесмену Дмитрию Фирташу, сообщает ведомство.

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Распоряжением главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева от 18 июля 2019 года начато рассмотрение дела о нарушении закона об экономической конкуренции в виде назначения (избрания) физического лица - гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна председателем наблюдательного совета одновременно во всех указанных облгазах без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины.

В частности, распоряжение касается «Сумыгаз», «Запорожгаз», «Черниговгаз», «Днепропетровскгаз» «Львовгаз», «Хмельницкгаз», «Криворожгаз» (Днепропетровская обл.), «Тысменицагаз» (Ивано-Франковская обл.), «Николаевгаз», «Киевоблгаз» ,«Ивано-Франковскгаз», Ривнегаз», «Днепрогаз» «Закарпатгаз», «Черновцыгаз», «Харьковгоргаз», «Житомиргаз», «Харьковгаз».

В АМКУ пояснили, что, в соответствии с законом об экономической конкуренции, концентрацией признается, в том числе, назначение или избрание на должность руководителя, заместителя руководителя наблюдательного совета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа субъекта хозяйствования лица, которое уже занимает одну или несколько из перечисленных должностей в других субъектах хозяйствования, или создание ситуации, при которой более половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других надзорных или исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица.

Следовательно, отмечается, что назначение на должность председателя наблюдательного совета публичных акционерных обществ всех вышеуказанных облгазов физического лица - гражданина Великобритании является нарушением, что дает ведомству основание считать эти компании единым субъектом хозяйствования.

«Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части», - сказано в сообщении.

АМКУ просит заинтересованных лиц присылать информацию, замечания и предложения по этому вопросу до 5 августа 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Сумыгаз» за злоупотребление монопольным положением и обязал компанию компенсировать потребителям их расходы на ремонт и замену счетчиков.

В марте НКРЭКУ начала проверки операторов газораспределительных систем в Украине. В результате проведенных проверок НКРЭКУ наложила штраф за доначисления в платежках за газ уже на 17 операторов газораспределительных сетей группы «Региональная газовая компания» на общую сумму почти 15 млн грн.

Кроме того, в решении регулятора было зафиксировано обращение в Антимонопольный комитет для расследования злоупотребления монопольным положением операторами ГРС.