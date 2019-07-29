В правилах госзакупок заложена «бомба замедленного действия» - Александр Лопатин, основатель компании Интелтек Украина

Компания Интелтек Украина (ITW Systems) начинала свою деятельность в Украине в 2010 году с коммерческого сектора, предлагая его игрокам комплексные светодиодные решения. На сегодняшний день в портфолио компании проекты, реализованные для Coca-Cola, PepsiCo, Procter&Gamble, Nestle, Danone, British American Tobacco, Kraft Foods, и многие другие.

«В тот момент, когда энергоэффективность для Украины переросла в энергобезопасность, то есть в вопрос независимости от энергоносителей страны-агрессора, мы решили расширить свою деятельность и начали работать с муниципальными заказами», - говорит в своём интервью собственник Интелтек Украина (ITW Systems), американский бизнесмен Александр Лопатин.

На текущий момент компанией реализовано несколько муниципальных проектов в Киеве: освещение для станции метро Левобережная, бульвара Леси Украинки, Набережного шоссе. Несмотря на то, что компания Интелтек Украина самостоятельно в гостендерах не участвует, а выступает партнёром и поставщиком светодиодных решений, со всеми особенностями закупок за государственные средства знакома не понаслышке.

«Даже если в тендерных процедурах всё прозрачно, и нет никакой коррупции, сама система закупок за государственные средства требует изменений. Существующие правила закладывают «бомбу замедленного действия», когда заказчик становится заложником тендерной процедуры и часто не имеет возможности получить наилучшее предложение. Потому что наилучшим априори считается самое дешёвое», - утверждает Александр Лопатин.

Бизнесмен отмечает, что цена играет важную роль и во время коммерческих тендеров. Однако, там есть и другие критерии для отбора исполнителя, например, совокупная стоимость приобретения и эксплуатации продукта, сроки окупаемости проекта, стоимость обслуживания, дополнительные сервисы. Каждый из критериев имеет свой вес и влияет на принятие решения. «А вот если цена является единственным ключевым показателем – тогда во время торгов может доходить до маразма, когда ценовое предложение некоторых участников торгов оказывается ниже себестоимости производства и установки требуемых систем освещения», - констатирует бизнесмен.

Другой очень неприятный момент, от которого не застрахованы участники гостендеров, - недобросовестные методы конкурентной борьбы, к которым иногда прибегают некоторые участники торгов. Это использование «админресурса» и распространение через СМИ неправдивой информации, которая дискредитирует репутацию участников-конкурентов или их подрядчиков. «Интелтек Украина недавно столкнулась с такой ситуацией», - отмечает Александр Лопатин.

«В противостоянии недобросовестной конкуренции в Украине, мы, как компания с американскими инвестициями, имеем право и можем рассчитывать на поддержку, юридическое сопровождение и защиту наших интересов со стороны Американской торговой палаты в Украине, а также на содействие американских конгрессменов и посольства США.

Однако, для того, чтобы украинский и иностранный бизнес чувствовал себя защищённым от грязных методов конкурентной борьбы, ответственность за их применение должна быть отрегулирована государством на законодательном уровне», - резюмирует бизнесмен.

О компании:

Интелтек Украина (ITW Systems) – компания с иностранными инвестициями и производством в Украине, специализирующаяся на разработке и внедрении комплексных решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов. На рынке Украины компания работает с 2010 года, член Американской торговой палаты (ACC). Главный офис находится в США, представительства – ещё в 6 странах мира.