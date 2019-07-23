Промпроизводство в Украине  упало на 2,3%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство снизилось на 3,7%.

Промышленное производство в Украине в июне 2019 года в годовом выражении – к июню 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней упало на 2,3% после роста на 1,6% в годовом выражении в мае.

Читайте такжеНацбанк повысил прогноз роста экономики Украины

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в июне в годовом выражении упало на 1,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июне снизилось на 3,7% без учета корректировки на эффект календарных дней, или на 1,3% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в июне в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 35,1%, деревообрабатывающей промышленности – 13,7%, текстильном производстве и машиностроении – по 13,3%.

Наибольший рост зафиксирован в добыче каменного и бурого угля – 9,4%, химической промышленности – 6,3%, добыче металлических руд – 5,1%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года в годовом выражении – к маю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 1,6% с 5,2% в апреле.

В 2018 году промпроизводство в Украине выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.