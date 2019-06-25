В Украине растут объемы строительства

Строительные предприятия Украины с начала года увеличили объемы работ на 26% - до 52 миллиардов гривень.

Строительные предприятия Украины в январе-мае 2019 года увеличили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 26,3%, до 51,824 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 14,8% – до 25,719 миллиарда гривень, при этом по строительству жилых зданий сократились на 2,7% - до 11,711 миллиарда гривень, а по строительству нежилых зданий увеличились на 36,2% - до 14 миллиардов гривень. Объемы работ по строительству инженерных сооружений, по сравнению с прошлогодним периодом, выросли на 40,6% и составили 26,1 миллиарда гривень.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-мае составили 78,8% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 12,8% и 8,4% соответственно.

Также сообщается, что строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 19,4% – до 12,2 миллиарда гривень, выполнив 23,5% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2017 годом на 4,4% – до 136 миллиардов гривень.