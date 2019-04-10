Из России с начала года ушло $25 миллиардов

С января по март отток капитала из России составил почти столько же, сколько ЦБ ждал за весь год.

По предварительным данным ЦБ, в первом квартале 2019 года чистый отток капитала из России составил $25,2 млрд. Почти столько же, $25,1 млрд, вывели из России за весь 2017 год.

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В сравнении с предыдущим кварталом (октябрь—декабрь 2018 года) положительное сальдо, то есть превышение вывоза над ввозом, снизилось на 24%, но в сопоставлении с первым кварталом 2018 года ($16,1 млрд) чистый отток вырос в 1,6 раза, пишет РБК.

Профицит счета текущих операций (сколько страна в целом зарабатывает за рубежом) составил в январе—марте 2019 года $32,8 млрд. Это на 6% превышает консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg ($31 млрд) и на 9% выше, чем страна заработала годом ранее, в первом квартале 2018 года ($30 млрд). ЦБ объясняет это увеличением экспорта товаров из России и снижением импорта.

Опасаясь новых санкций США, российский бизнес погашает долги перед иностранцами, объясняет эксперт.

В 2018 году чистый отток капитала из России составил $63,3 млрд, что в два с половиной раза больше, чем в 2017 году. В 2019 году Банк России изначально ждал оттока капитала частным сектором на уровне $25 млрд, в декабре снизил оценку до $20 млрд, но в марте вновь повысил до $35 млрд.