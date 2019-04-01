Журналистское расследование: ГФС «выдавливает» со страхового рынка крупнейшего игрока

Украинские страховщики заявили о давлении со стороны Государственной фискальной службы.

Фискалы блокируют работу компаний многочасовыми обысками, без санкций суда изымают технику и насильно удерживают сотрудников взаперти.

Об этом говорится в журналистском расследовании Стоп Коррупции.

Днем 21 марта в офисе одной из крупнейших в Украине страховых компаний начался обыск ГФС, который длился 34 часа. На протяжении этого времени около 15 сотрудников службы обыскивали сотрудников, изымали технику и документы. При этом в нарушение закона проверяющие не допустили адвоката компании и неоднократно прерывали обязательную видеофиксацию следственных действий. Проверяющие без предупреждения выломали двери электрощитовой. Шестерых сотрудниц компании, в том числе беременную женщину, на протяжении 18-ти часов удерживали в кабинете. «У меня начала кружиться голова, мой адвокат вызвал скорую. Когда я спускалась к врачу, у меня поднялось давление, — рассказывает одна из сотрудниц. — На просьбу адвоката отпустить беременную девушку начались насмешки, черед полчаса ее выпустили. Мужчины обыскивали обыскивали девушек, что, как я понимаю, противоречит нашему законодательству».

Вслед за страховой компанией ГФС «атаковали» контрагентов повестками и звонками. По мнению страховщиков, с молчаливого согласия Кабинета министров Владимира Гройсмана фискалы устроили «налоговый террор» против страхового бизнеса в Украине. «По факту мы выиграли все суды, нам нечего предъявить. Единственное что остается — воздействовать на нас и на наших контрагентов, чтобы мы с каким-то поклоном к кому-то пришли и о чем-то договаривались...На протяжении полутора лет нашу позицию поддержал суд и первой, и апелляционной, и кассационной инстанций», — говорит глава Наблюдательного совета страховой компании Александр Солоп.

Как отмечается в расследовании, конфликт страховщиков и ГФС начался с затянувшейся на полгода плановой проверки весной 2017 года. Как сообщил управляющий партнер адвокатского объединения «Правовая и экономическая безопасность» Сергей Колесник, не выявив нарушений, фискалы предъявили «абсурдные» претензии. Например, покупку бытовой техники «одним чеком». «По такой схеме работают все страховые компании со многими партнерами. Но конкретно в этом случае налоговики захотели, чтобы за один чайник люди платили по двум чекам: за сам товар, и отдельно — за гарантию», — говорится в материале. Противоправность претензий дважды подтвердил Окружной административный суд Киева. Удовлетворить требования ГФС отказался и Шевченковский районный суд. В результате разрешение на обыск офиса компании в Киеве ведомству выдал глава Ленинского райсуда в Харькове Виталий Бондаренко. Разгадка «фокуса» с харьковским судьей простая. Авторы расследования выяснили, что нынешний руководитель следствия Офиса больших налогоплательщиков ГФС Игорь Чипичадзе до этого руководил следствием ГФС в Харьковской области. «Через свои бывшие связи среди судей Харькова он и обеспечивает одержание абсолютно незаконных и преступных решений о проведении обысков через суд, который никаких полномочий к органу расследования не имеет», — говорится в материале.