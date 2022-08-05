Он не назвал страну, которая тормозит этот процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что "искусственная задержка" макрофинансовой помощи для нашего государства - это либо преступление, либо ошибка.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат. 8 миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства - это либо преступление, либо ошибка", - отметил Зеленский.

Он добавил, что "сложно сказать, что из этого хуже в таких условиях полномасштабной войны".

"Какая европейская страна сейчас тормозит это, называть не хочу. Будем верить, что это все же ошибка, и что она будет исправлена", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Еврокомиссия выделила Украине один миллиард евро макрофинансовой помощи.

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