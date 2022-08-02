Как подчеркнула президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, указанные средства должны помочь Украине "удовлетворить насущные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии России".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом президент ЕК сообщила на ресурсе Linkedin.

"Мы выделили 1 млрд евро чрезвычайной макрофинансовой помощи Украине", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В частности, указанные средства должны помочь Украине "удовлетворить насущные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии России".

"Один миллиард евро поможет укрепить Украину на критическом этапе", - подчеркнула президент ЕК.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро, следующий планировался на сегодня, 2 августа.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Франции Эммануэля Макрона помочь Украине разблокировать вопрос о предоставлении макрофинансовой помощи странами Европы. Речь идет о помощи на общую сумму 9 млрд евро. Глава государства подчеркнул, что от макрофинансовой помощи будет зависеть выплата пенсий и зарплат украинцам.

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