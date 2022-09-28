Риски для прогнозов чрезвычайно высоки в зависимости от продолжительности и интенсивности войны.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 25% до 8%.

Об этом говорится в отчете "Региональные экономические перспективы".

"Прогноз Банка о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократится на 30 процентов в этом году... не изменился по сравнению с предыдущим прогнозом в мае. На 2023 год ЕБРР снизил свой прогноз восстановления экономики до 8% с более надежных 25%, предусмотренных в мае, когда ожидалось, что значительные работы по восстановлению уже будут продолжаться", - сказано в сообщении.

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Сниженный прогноз является признаком того, насколько неопределенность относительно будущего давит на экономические перспективы Украины, отметили в ЕБРР.

"Хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными, охватывая территорию, которая генерирует лишь около 20% ВВП, опустошение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным", - говорится в сообщении.

По данным ЕБРР, примерно 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15% были внутренне перемещенными лицами. Экономическая деятельность была серьезно нарушена, даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, материально-технических проблем, финансовых трудностей и отсутствия соответствующей рабочей силы.

Отмечается, что блокада Россией портов, препятствие экспорту сельскохозяйственной продукции и опустошение многих металлургических предприятий на востоке страны уничтожили две основные экспортные статьи страны, которые генерировали почти половину всех довоенных экспортных доходов.

В ЕБРР отметили высокую зависимость страны от денежного финансирования бюджетного дефицита на фоне значительного дефицита внешнего финансирования, что привело к истощению иностранных резервов на 20% по состоянию на июль 2022 года, что побудило центральный банк повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне и осуществить единовременную 20-процентную девальвацию валюты в июле.

Отмечается, что с тех пор ситуация начала улучшаться, частично из-за большего притока внешнего финансирования в августе и сентябре. В результате к концу августа валютные резервы возместили половину своих потерь.

Недавнее возобновление экспорта зерна из некоторых портов и ожидание достаточного внешнего финансирования могут стать положительными факторами для экономической активности в течение оставшейся части 2022 года.

"Однако риски для прогнозов чрезвычайно высоки в зависимости от продолжительности и интенсивности войны", - отметили в ЕБРР.

Война в Украине и ВВП:

27 апреля 2022 года премьер Шмыгаль озвучил прогноз по поводу ВВП Украины.

В марте 2022 года аналитики ЕБРР прогнозировали сокращение экономики Украины на 20%.

10 мая 2022 года ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году. В ЕБРР прогнозировали, что экономика Украины может сократиться на 30%, экономика РФ на фоне международных санкций – на 10%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проект государственного бюджета на 2023 год предусматривает рост реального ВВП на 4,6%.

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