Зеленский рассказал, что нужно переписать в программе правительства

Президент отметил, что она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

Программа деятельности Кабинета министров требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщила пресс-служба главы государства.

«Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль - УНИАН) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить», - цитирует Зеленского пресс-служба.

Как сообщил УНИАН, сегодня, 4 июня, Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку.

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