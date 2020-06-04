Рада отправила на доработку программу деятельности правительства

Документ будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений, высказанных народными депутатами во время обсуждения программы в комитетах Верховной Рады.

Верховная Рада Украины отправила на доработку проект программы деятельности правительства, которое возглавляет Денис Шмыгаль.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сказано в постановлении парламента, программа будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений, высказанных народными депутатами во время её обсуждения в комитетах Верховной Рады.

Перед голосованием выступил глава правительства, который поблагодарил те парламентские комитеты, которые конструктивно работали совместно с Кабмином и отдельными министрами над тем, чтобы обновить программу действий правительства.

«На сегодня – это обстоятельный документ с расчетами, выводами, целями, конкретными датами достижения этих целей и результатов. Наработанные документы дадут нам основу и видение, куда нам двигаться, какие реформы являются приоритетом на сегодня в Украине, как мы должны реализовать эти реформы в пользу людей, в пользу нашего государства в непростое и нелегкое время», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер Шмыгаль попросил Верховную Раду отправить на доработку проект программы деятельности правительства.

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