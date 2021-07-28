Вопрос цен на электроэнергию для населения рассмотрят на этой неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что с 1 августа тарифы на электроэнергию для населения вырастут.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30. Децентрализация", передает корреспондент УНИАН.

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"Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию не повышались для человека. Это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Подменяют сильно понятия, потому что где-то для каких-то предприятий что-то увеличивается, но я бы здесь не говорил об обществе", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский добавил, что вопрос цен на электроэнергию для населения рассмотрят на этой неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов для общества не будет", - пояснил он.

Также Зеленский добавил, что СНБО будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

"Сегодня 1,68 грн (за 1 киловатт-час - УНИАН). Я считаю, что у нас есть ряд населения, которое не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому Совет национальной безопасности и обороны будет рассматривать также этот вопрос, рассматривать возможность снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", - сказал он.

Повышение тарифов

В начале недели появилась информация о том, что Министерство энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электрическую энергию с 1 августа.

Автор: Дмитрий Шварц