Украинские газовые хранилища заполнены меньше чем на половину - 14 млрд куб. м.

За восемь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 5,4%, или на 770 млн куб. м.

Как сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 26 декабря запасы природного газа составляли 14,17 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

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В компании пояснили, что выкачка газа ускорилась в связи со снижением суточной температуры воздуха. До похолодания еженедельно из хранилищ отбирали более 3% запасов. Если в начале декабря суточная выкачка была на уровне 60-70 млн куб, то сейчас примерно 80-90 млн куб. м. При этом закачки не происходит.

На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 45,7%.

Запасы газа: