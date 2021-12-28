За восемь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 5,4%, или на 770 млн куб. м.
Как сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 26 декабря запасы природного газа составляли 14,17 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.
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В компании пояснили, что выкачка газа ускорилась в связи со снижением суточной температуры воздуха. До похолодания еженедельно из хранилищ отбирали более 3% запасов. Если в начале декабря суточная выкачка была на уровне 60-70 млн куб, то сейчас примерно 80-90 млн куб. м. При этом закачки не происходит.
На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 45,7%.
Запасы газа:
- Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
- К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м.
- Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
- Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.
- Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 20 ноября составили 16,91 млрд кубометров, что почти на 37,7% меньше прошлогодних показателей.
- Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 декабря составили 15,94 млрд кубометров, что почти на 38,4% меньше прошлогодних показателей.
- 19 декабря 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 24,7 млрд куб. об.