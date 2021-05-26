В долларовом эквиваленте госдолг за этот период увеличился на 1,16 млрд долл. - до 91,33 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за апрель этого года увеличился в национальной валюте на 20 млрд грн - до 2,534 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 1,16 млрд долл., до 91,33 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Отмечается, что при этом государственный долг увеличился на 23,27 млрд грн (1,23 млрд долл.), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн (70 млн долл.).

Государственный долг по состоянию на конец апреля составил 2,258 трлн грн (81,37 млрд долл.), из которых 44,6% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,4% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (19% от общей суммы госдолга), еврооблигаций (30,2%) и другого внешнего долга (6,2%).

Согласно сообщению, доля госдолга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%.

В апреле 2021 года Минфин провел 20 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек 14,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета. Платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2021 года составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию - 45,7 млрд грн.

По данным Министерства финансов, Украине в 2021 году предстоит выплатить по госдолгу 585,13 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцкий