Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне у "ПриватБанка" сегодня, 26 октября, остался на предыдущем уровне – 37,70 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 40,00 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 26 октября, остался на уровне предыдущего показателя - 38,10 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,55 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривны сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,70 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,90 грн за евро.

С 3 октября 2023 года Национальный банк ввел гибкий курс вместо фиксированного, который был в Украине с начала полномасштабного вторжения. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.

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