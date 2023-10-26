Продать доллар можно в среднем по курсу 37,55 грн, евро - 39,90 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 26 октября, остался на уровне предыдущего показателя - в среднем 38,10 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно примерно по курсу 37,55 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривны сегодня укрепился на 10 копеек и составляет 40,70 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,90 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,97 грн/долл. (продать доллар можно за 37,85 грн), евро - 40,35 грн/евро (курс продажи - 40,13 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "Приватбанке" в среду, 25 октября, остался на предыдущем уровне - 37,70 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера также не изменился и составляет 40,50 грн за евро.

Национальный банк Украины на четверг, 26 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,53 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 38,62 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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