Для человека, который ни разу не брал кредит, многочисленные кредитные организации похожи на что-то непонятное. И не удивительно. Когда с осторожностью смотришь на рассрочку в магазинах, трудно понять тех, кто занимает деньги через интернет без залога и предлагает кредит под 0 процентов.

В то же время кредитные компании прилагают немалые усилия, чтобы понять своего клиента - изучают предпочтения и финансовые привычки, рисуют обобщенный портрет. Все для того, чтобы сделать свои услуги прозрачными и построить прочные долгосрочные отношения.

Как отмечает специалист по продуктовому и маркетинговому сервису компании "Качай Гроші" Андрей, последнее - одно из самых важных для финансовых компаний в настоящее карантинное время.

"Важно понимать, кто твой клиент и с какой целью он берет займ. Эта информация помогает предложить условия, которые будут выгодными и для заемщика, и для кредитора. Потому что не всегда люди могут правильно оценить свою финансовую нагрузку. Мы делаем это за них, потому что только так строятся настоящие партнерские отношения, от которых выигрывают обе стороны ", - говорит кредитный эксперт.

Кто обращается за деньгами в "Качай Гроші"

В Украине количество активных пользователей микрокредитов измеряется сотнями тысяч. И кто все эти люди? Финансовая компания "Качай Гроші" проанализировала собственных заемщиков и поделилась их обобщенным портретом. Обычно, подобную информацию держат в тайне. И в "Качай Гроші" уверены - открытость является залогом доверительных отношений.

Компания находится в середине рейтинга ТОП-20 украинских МФО. Поэтому ее данные можно с определенной погрешностью рассматривать как общие для всей страны, чтобы узнать, кто чаще обращается за быстрыми кредитами, каким образом украинцы берут в долг и сколько.

Сколько безопасно брать в МФО

Специалисты по финансам считают быстрые кредиты удобным инструментом, когда требуется незначительная сумма на короткий срок. Тем более, компания предлагает для новых клиентов кредит под 0 процентов. Поэтому неудивительно, что в компании, которая стремится помочь своим клиентам, подавляющее большинство займов берется на сумму до 4000 гривень.

В частности, кредиты до 2000 грн, от 2000 до 3000 грн и от 3000 до 4000 грн составляют примерно одинаковые доли кредитного портфеля компании. Доля займов от 4000 до 5000 грн уже вдвое меньше лидеров, а процент кредитов свыше 5000 грн и продолжает уменьшаться.

К МФО обращаются не только неженатые мужчины

Большинство клиентов МФО является финансово активным населением и юридически относятся к молодежи. Это возрастная группа от 18 до 37 лет, которая составляет более ¾ всех заемщиков "Качай Гроші". Среди них наименьшей группой являются люди от 33 до 37 лет - 15%, а самыми многочисленными сразу две категории: 23-27 и 28-32 лет - по 22% для каждой группы.

Мужчин среди клиентов МФО немного больше, чем женщин - 58% против 42%. География заемщиков охватывает всю Украину. Но большинство живет в столице и Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Львовской областях.

По семейному положению пользователи быстрых кредитов разделились следующим образом. 56% являются одинокими людьми. Из них 43% никогда не состояли в браке, а еще 11% уже разведены. Среди семейных людей, на которых приходится 44% заемщиков, 9% находятся в гражданском браке.

Украинцы берут кредит в смартфоне

Кредит со смартфонов заказывают 87% клиентов "Качай Гроші". В финансовой компании объясняют этот выбор пользователей удобством сайта именно для мобильных устройств. К тому же, процесс оформления займа в компании построен таким образом, что со смартфона проще подать заявку. В частности потому что в него встроена камера, так что можно быстро сделать все необходимые фотокопии.

Около 20% клиентов "Качай Гроші", которые обращаются за кредитом, используют айфоны. Настольные компьютеры и ноутбуки для оформления займа используют 12% клиентов. Наименьшая часть - около 1% - выбирает планшеты.

Стать ближе к клиенту

Портрет клиента показывает, на кого ориентируется та или иная компания. Поэтому, если вы узнаете в этом портрете себя - будете знать, кто работает для вас. Но это правило уместно и в другую сторону.

Понимание заемщика помогло "Качай Гроші" сделать свои кредиты более удобными и востребованными. Прежде всего, этому способствовало изменение дизайна кредитного калькулятора. Теперь формула расчета процентов и кредитная нагрузка сразу понятна даже неискушенному в финансовых делах человеку. Также изменились условия кредитов:

для новых клиентов вдвое увеличили срок первого займа - с 15 до 30 суток;

постоянные заемщики получили дополнительные скидки и повышенные максимальные суммы по кредитам;

для клиентов с проблемными займами были разработаны новые алгоритмы погашения и пролонгации и тому подобное.

В "Качай Гроші" кредиты сравнивают с лекарствами, и не зря. Ведь только правильно подобранное "дозирование" помогает решить проблему. Если же опрометчиво превысить сумму, то человек не справится с финансовой нагрузкой. Именно такой подход формирует лояльность со стороны украинцев, которые воспринимают заем, как удобный инструмент для оперативного решения финансовых проблем.

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Автор: Григорий Бондарь