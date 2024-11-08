Часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк предоставит Украине пакет поддержки на сумму 750 млн долларов.

"Средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), который направлен на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз. Часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого Правительством Японии", - написал он в Telegram.

По словам премьера, реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов Украины в условиях войны и предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме.

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Как пояснил Шмыгаль, указанные реформы должны улучшить эффективность управления публичными инвестициями и государственными финансами. При необходимости объем финансирования могут увеличить.

Международная помощь Украине

Недавно Украина и Всемирный банк подписали соглашения на сумму почти $600 млн в рамках новой программы. Сам проект рассчитан до 2027 года. Предполагается, что общая сумма программы составит более миллиарда долларов.

В октябре Всемирный банк одобрил создание фонда финансового посредничества (FIF) для поддержки Украины. Фонд, которым будет управлять Всемирный банк, поможет выполнить обязательства стран G7 предоставить Украине до конца года до 50 млрд долларов дополнительного финансирования.

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