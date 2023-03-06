Годом ранее Пекин рассчитывал на рост экономики на уровне 5,5%

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с российским вторжением в Украину, Китай установил цель экономического роста на 2023 год на уровне около 5%.

Как сообщает Bloomberg, это является самым низким показателем за четверть века.

По словам премьер-министра страны Ли Кэцяна, высшее руководство КНР избегает каких-либо значительных стимулов для ускорения восстановления.

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Как говорится в материале, даже в условиях пандемии цель экономического роста страны была выше. Например, годом ранее Пекин рассчитывал на рост экономики на уровне 5,5%. Главным приоритетом правительства в этом году будет повышение внутреннего спроса, связанное с потребительскими расходами и инвестициями в бизнес. Также Пекин рассчитывает на рост импорта и экспорта.

Власти КНР делают ставку на рынок труда и рассчитывают, на 12 млн новых рабочих мест в городах. Чиновники видят более трудоемкие потребительские сектора, движущие экономику, в то время как рост финансируемых государством инвестиций в инфраструктуру замедлится.

Война в Украине и позиция Китая

24 февраля 2023 Китай внезапно представил свой план мира в Украине. Он состоит из 12 пунктов, однако в нем нет упоминания о выводе российских войск из Украины. Китайский мирный план раскритиковали как в Украине, так и в США и Европе.

США неоднократно предупреждали Китай о недопустимости оказания летальной военной помощи России. Пекину сказали, что в таком случае он перейдет "красную линию".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и директор ЦРУ Уильям Бернс заявляли, что что Пекин рассматривает возможность поставок оружия стране-агрессору.

5 марта 2023 года на встрече с Байденом Шольц высказал опасение, что Китай может дать оружие России.

6 марта 2023 года в ЕС ответили, есть ли признаки поставок оружия РФ от Китая.

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