Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тыс. грн помощи.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"На Харьковщине стартовал пилотный проект: жители освобожденных территорий получают разовую денежную помощь в размере 1 200 грн. Перечень лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты проводит "Укрпочта", - говорится в сообщении.
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, сейчас в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста уже начали осуществлять первые выплаты наличными.
"Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1 200 грн безвозвратной помощи. На этот проект может быть привлечено полмиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди как можно быстрее их получили", - отметила Верещук.
Она уточнила, что всего планируется выплатить помощь почти 200 тыс. человек.
В министерстве добавили, что в случае необходимости МККК и его партнеры обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.