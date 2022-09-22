Всего планируется выплатить помощь почти 200 тыс. человек.

Жители освобожденных территорий Харьковщины получают по 1,2 тыс. грн помощи.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"На Харьковщине стартовал пилотный проект: жители освобожденных территорий получают разовую денежную помощь в размере 1 200 грн. Перечень лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты проводит "Укрпочта", - говорится в сообщении.

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По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, сейчас в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста уже начали осуществлять первые выплаты наличными.

"Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1 200 грн безвозвратной помощи. На этот проект может быть привлечено полмиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди как можно быстрее их получили", - отметила Верещук.

Она уточнила, что всего планируется выплатить помощь почти 200 тыс. человек.

В министерстве добавили, что в случае необходимости МККК и его партнеры обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

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