На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Кабмин предоставил 18,85 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе.
Гарантии предоставлены 17 банкам для кредитования микро-, малого и среднего бизнеса.Об этом сообщили в Минфине.
Соответствующее постановление Кабмин принял 27 марта.
"Решением правительства установлена возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для получения частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий. По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Снятие ограничений на объем госгарантий:
Для обеспечения посевной кампании в Украине 15 марта были внесены изменения в государственный бюджет: в 2022 году сняты ограничения на объем государственных гарантий на портфельной основе, предоставляемых по решению Кабмина.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- Мировые бренды массово уходят с российского рынка.
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- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.