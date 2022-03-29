Гарантии предоставлены 17 банкам для кредитования микро-, малого и среднего бизнеса.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Кабмин предоставил 18,85 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе.

Гарантии предоставлены 17 банкам для кредитования микро-, малого и среднего бизнеса.Об этом сообщили в Минфине.

Соответствующее постановление Кабмин принял 27 марта.

"Решением правительства установлена возможность предоставления государственных гарантий 17 банкам-кредиторам, прошедшим отбор для получения частично гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для микро-малого и среднего бизнеса, и предельный размер таких гарантий. По результатам полученных от банков заявок утверждены предельные размеры предоставления государственных гарантий на портфельной основе на общую сумму 18,85 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Снятие ограничений на объем госгарантий:

Для обеспечения посевной кампании в Украине 15 марта были внесены изменения в государственный бюджет: в 2022 году сняты ограничения на объем государственных гарантий на портфельной основе, предоставляемых по решению Кабмина.

Война против Украины: