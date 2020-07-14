Минфин одолжил в бюджет более 8 миллиардов гривень

По всем выпускам государственных облигаций, номинированных в национальной валюте, состоялось снижение доходности.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 июля привлекло в государственный бюджет 8,31 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи гривневых облигаций на сумму 3,17 миллиона гривень, 2,78 миллиона гривень и 4,61 миллиона гривень сроком обращения 77, 350 и 945 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 7%, 9,2% и 10% годовых.

В свою очередь, средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 306,297 миллиона долларов сроком обращения 323 дня с доходностью 3,5% годовых.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу составил 8,31 миллиарда гривень.

"Снижение доходности состоялось по всем выпускам государственных облигаций, номинированных в национальной валюте", - говорится в сообщении Министерства финансов, опубликованном на официальной странице ведомства в сети Facebook.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

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