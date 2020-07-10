Иностранцы сократили вложения в украинские ценные бумаги

Текущие объемы вложений снизились на 17,4% с начала года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 3,33 млрд грн, или на 3,4%, – до 95,69 млрд грн.

Как свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 11,2%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 20,1 млрд грн, или на 17,4%.

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Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам первой недели июля 2020 года сократился на 586,65 миллиона гривень, или на 0,6%, – до 99,02 миллиарда гривень.

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