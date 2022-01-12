2 января 2022 года в Казахстане начались массовые акции протеста.

В случае начала гражданской войны в Казахстане, опасность влияния России на экономические отношения Украины с Казахстаном возрастет.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

Эксперт отметил, что вероятность начала гражданской войны в Казахстане существует.

"Теоретически, это может произойти. Все зависит от того, сможет ли президент Казахстана договориться со всеми тремя основными "кланами", которые определяют всю произошедшую ситуацию. Для нас же опасность опосредованного влияния России на нюансы экономических взаимоотношений с Казахстаном возрастает", - отметил Униговский.

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В то же время, эксперт отметил, что Казахстан добывает около 40% мирового объема урана. События в этой стране уже привели к скачку цен на это топливо на мировых биржах. Однако, по мнению эксперта, это вряд ли сможет привести к росту стоимости топлива для АЭС и к росту цен на электроэнергию.

"С точки зрения общего подхода – вряд ли. Какое бы правительство не пришло к власти в Казахстане, оно всегда будет озабочено развитием собственной промышленности. Если же Казахстан скатится в хаос гражданской войны или что-то подобное, тогда возникнут проблемы. Но пока, судя по заявлениям властей, удается нормализовать ситуацию. Думаю, промышленность Казахстана будет работать, как и урановые рудники, так что особых потрясений не должно быть", - заявил эксперт.

Протесты в Казахстане: