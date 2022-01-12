В случае начала гражданской войны в Казахстане, опасность влияния России на экономические отношения Украины с Казахстаном возрастет.
Об этом в интервью УНИАН заявил глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
Эксперт отметил, что вероятность начала гражданской войны в Казахстане существует.
"Теоретически, это может произойти. Все зависит от того, сможет ли президент Казахстана договориться со всеми тремя основными "кланами", которые определяют всю произошедшую ситуацию. Для нас же опасность опосредованного влияния России на нюансы экономических взаимоотношений с Казахстаном возрастает", - отметил Униговский.
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В то же время, эксперт отметил, что Казахстан добывает около 40% мирового объема урана. События в этой стране уже привели к скачку цен на это топливо на мировых биржах. Однако, по мнению эксперта, это вряд ли сможет привести к росту стоимости топлива для АЭС и к росту цен на электроэнергию.
"С точки зрения общего подхода – вряд ли. Какое бы правительство не пришло к власти в Казахстане, оно всегда будет озабочено развитием собственной промышленности. Если же Казахстан скатится в хаос гражданской войны или что-то подобное, тогда возникнут проблемы. Но пока, судя по заявлениям властей, удается нормализовать ситуацию. Думаю, промышленность Казахстана будет работать, как и урановые рудники, так что особых потрясений не должно быть", - заявил эксперт.
Протесты в Казахстане:
- 2 января 2022 года в Казахстане начались массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
- Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
- Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
- В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
- 7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
- 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.
- По состоянию на 10 января с начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.