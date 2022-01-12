По словам эксперта, Россия опровергает обвинения в блокировании поставок.

Украина законтрактовала 660 тысяч тонн угля из Казахстана на этот отопительный сезон, однако Россия заблокировала его транзит.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

По словам эксперта, Россия опровергает обвинения в блокировании поставок.

"Вряд ли мы получим уголь из Казахстана. Ситуация достаточно сложная. Россия опровергает обвинения в блокировании поставок. Формальное основание и казахского ушедшего в отставку правительства, и российских железных дорог сводится к тому, что сейчас очень большой спрос на уголь, поэтому они не справляются с транспортировкой его в Украину. Доля энергополитики в этом, безусловно, есть. Конечно, РФ могла бы найти возможность для транспортировки казахского угля в нашу страну. Но считаю, что в ближайшие несколько месяцев казахский уголь мы не увидим", - отметил эксперт.

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Униговский также высказал мнение, что ситуация в Казахстане не сможет повлиять на стоимость нефти.

"Особого влияния ситуации в Казахстане на ценовую конъюнктуру по нефти не будет. Там работают достаточно мощные международные компании, и никто ограничивать их в режимных или иных условиях не станет", - отметил эксперт.

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