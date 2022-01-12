Украина законтрактовала 660 тысяч тонн угля из Казахстана на этот отопительный сезон, однако Россия заблокировала его транзит.
Об этом в интервью УНИАН заявил глава экспертного Совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
По словам эксперта, Россия опровергает обвинения в блокировании поставок.
"Вряд ли мы получим уголь из Казахстана. Ситуация достаточно сложная. Россия опровергает обвинения в блокировании поставок. Формальное основание и казахского ушедшего в отставку правительства, и российских железных дорог сводится к тому, что сейчас очень большой спрос на уголь, поэтому они не справляются с транспортировкой его в Украину. Доля энергополитики в этом, безусловно, есть. Конечно, РФ могла бы найти возможность для транспортировки казахского угля в нашу страну. Но считаю, что в ближайшие несколько месяцев казахский уголь мы не увидим", - отметил эксперт.
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Униговский также высказал мнение, что ситуация в Казахстане не сможет повлиять на стоимость нефти.
"Особого влияния ситуации в Казахстане на ценовую конъюнктуру по нефти не будет. Там работают достаточно мощные международные компании, и никто ограничивать их в режимных или иных условиях не станет", - отметил эксперт.
Протесты в Казахстане:
- 2 января 2022 года в Казахстане начались массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
- Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
- Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
- В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.
- 7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
- 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.
- По состоянию на 10 января с начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.