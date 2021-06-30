Эксперт убежден, что принятие такого законопроекта будет очень плохим знаком для всех потенциальных инвесторов.

Вместо введения дополнительной налоговой нагрузки на легальный бизнес, украинская власть должна переключить внимание на "теневой бизнес".

Такое мнение высказал политический эксперт Петр Охотин, комментируя поданный Кабмином законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает увеличение налоговой нагрузки на легальный бизнес, сообщает "24 канал".

"По логике авторов законопроекта, если этот закон будет принят, то в бюджет поступит около 50 миллиардов гривень. Но что делать бизнесу, который и так платил все налоги? Несмотря на пандемию, несмотря на кризис, несмотря на все остальное, они сейчас будут вынуждены платить еще больше. Это однозначно будет очень плохим знаком для всех потенциальных инвесторов, для международных экспертов, работающих с экономикой. Мы точно от этого не выиграем", – отметил Охотин.

В то же время эксперты отмечают, что увеличить налоговые поступления в бюджет можно в другой эффективный способ – ликвидировав коррупционные схемы на рынке нефтепродуктов и табака, во время импорта электроники и экспорта агропродукции. Экономисты подсчитали, что только из-за нелегального производства нефтепродуктов бюджет в прошлом году недополучил 19 миллиардов гривень в виде акцизов и НДС, а уже в этом году эта сумма может вырасти до 22 миллиардов.

"Если мы говорим о серых нефтепродуктах, то это и потеря в экономике страны, и уход денег неизвестно кому. Очень часто такие сферы имеют отношения с РФ и Белоруссией. То есть со странами, которые имеют свои интересы. Получается, что это еще и угроза национальной безопасности", – пояснил Охотин.

Поэтому эксперты советуют чиновникам переключить внимание на "теневой бизнес", а не тех, кто ведет бизнес открыто и вкладывает значительные деньги в развитие экономики. Ведь ликвидация таких схем позволила бы приносить в бюджет 60 миллиардов ежегодно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", или так называемый "ресурсный" законопроект. Рада должна рассмотреть его уже на этой неделе.

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

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Автор: Григорий Бондарь