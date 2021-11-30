Рада приняла закон 30 ноября.

Верховная рада приняла так называемый "ресурсный" закон, который содержит некоторый спорные нормы. Одно из положений документа обязывает владельцев земельных паев выплачивать минимальный налог в 1,5 тысячи гривен с каждого гектара.

Об этом говорится в принятом законе, передает ТСН.

Отмечается, что налоги будут платить даже за участки, расположенные в городе. При этом владельцам участков 0,5 га придется платить фиксированный налог, даже если они выращивают продукцию исключительно для собственного потребления.

В то же время владельцы сельскохозяйственных земельных участков, которые находятся за пределами населенных пунктов, будут платить не менее минимальной суммы налога, а это примерно 1,5 тысячи гривен с 1 гектара.

Читайте такжеВ Минфине озвучили реальные размеры госдолга УкраиныКак сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

30 ноября депутаты поддержали во втором чтении законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

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Автор: Анастасия Горбачева