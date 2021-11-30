За принятие этого закона о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовали 255 народных депутатов.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит сбалансировать бюджетные поступления путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" проголосовали 255 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это был самый тяжелый законопроект комитета, к которому было подано 11,5 тыс. поправок, большинство из которых "не имели смысловой нагрузки". Поэтому Верховная Рада применила предусмотренную Регламентом процедуру, в результате которой от каждой депутатской группы и фракции было подано по 5 поправок.

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Согласно пояснительной записке к документу, его целью является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.

Законопроект, в частности, предусматривает повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Кроме того, предлагаются изменения в части администрирования налогов и сборов, налога на доходы физлиц, налога на прибыль предприятий, акцизного, экологического налога, рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

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Автор: Екатерина Жирий