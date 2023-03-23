По словам пресс-секретаря "Укроборонпрома", речь идет не о "смене вывески", а об изменении "правил игры".

Преобразование государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" откроет новые перспективы для отечественной оборонной промышленности.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад.

"Это – не об изменении вывески, это об изменении правил игры, которые будут понятны и для наших акционеров, – а 100% акционером нашего преобразованного концерна будет Кабинет министров, – и для инвесторов, для всех, с кем мы сотрудничаем в сфере производства, модернизации и ремонта вооружения и военной техники. Это – об изменении правил игры на такие, которые будут понятными и на началах которых мы сможем очень плодотворно сотрудничать с нашими союзниками. Кроме того, это зеленый свет для появления совместных предприятий", - сказала она.

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Пресс-секретарь также добавила, что процесс преобразования концерна предусматривает введение корпоративного управления, что станет "окном возможностей для отечественной оборонной отрасли, которым Украина должна воспользоваться".

Преобразование "Укроборонпрома"

21 марта 2023 года Кабинет министров образовал акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" путем преобразования государственного концерна "Укроборонпром". Был утвержден устав и положение о наблюдательном совете АО "Украинская оборонная промышленность". 100 процентов акций принадлежат государству.

Установлено, что уставный капитал общества составляет 237 млн 071 тыс. гривень и формируется за счет имущества государственного концерна "Укроборонпром" согласно приложению 1 к акту приема-передачи имущества в уставный капитал общества.

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