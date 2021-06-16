В Украине стартовала большая приватизация - впервые со времен приватизации “Криворожстали” в 2005 году. При этом государство должно развивать предпринимательскую инициативу и задавать стратегический курс развития, одновременно избавляясь от нестратегических и непрофильных активов.

Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в ходе выступления на Форуме “Украина 30” 16 июня.

“В Украине стартовала большая приватизация. Впервые со времен "Криворожстали". Мы сделали это вместе с Кабинетом министров, командой Президента, депутатами Верховной Рады и представителями общественности. Я всегда подчеркивал, что только совместная работа даст результат”, - отметил Дмитрий Сенниченко.

Сенниченко заявил, что ныне в Верховной Раде рассматривается разработанный ФГИ комплексный законопроект о стимулировании привлечения инвестиций через аренду и приватизацию. Этот законопроект также будет стимулировать местные органы власти к активизации приватизации, поскольку 10% доходов от аукционов будут направляться в бюджет местных общин.

По словам главы ФГИ, при реализации программы приватизации должна измениться функция государства - от владельца и управителя активов к эффективному регулятору правил игры.

“Для меня, приватизация - это о свободе предпринимательства. Экономическая стратегия Украины-2030 четко предусматривает уменьшение непосредственного участия государства в экономике. То есть, государство все больше должно становиться компетентным, профессиональным, компактным управленцем, менеджером, который направляет стратегию Украины, устанавливает правила и обеспечивает их неуклонное выполнение”, - подчеркнул Сенниченко.

Согласно закону о госбюджете, доходы от приватизации в 2021 году должны составить 12 млрд грн.

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Автор: Григорий Бондарь