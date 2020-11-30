Оценка общего уровня риска в финансовом секторе остается отрицательной с мая 2018 года.

Финучреждения считают состояние финансового сектора удовлетворительным, а на следующие шесть месяцев преобладают пессимистичные ожидания, однако доля респондентов, которые негативно оценивают состояние финансового сектора, с мая снизилась.

Читайте такжеНБУ изменит стратегию развития финсектора из-за коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на результаты "Опроса о системных рисках финансового сектора", проведенного в ноябре.

"Оценка общего уровня риска в финансовом секторе остается отрицательной с мая 2018 года. Два опроса подряд примерно треть респондентов считают уровень риска высоким или очень высоким. Участники опроса в большинстве своем пессимистично оценивают перспективы финсектора на следующие полгода. Однако доля респондентов, которые имеют негативные ожидания, заметно уменьшилась: 71% - в мае 2020 года, 48% - сейчас", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно итогам опроса, фактором высокого или очень высокого риска для финансового сектора остаются коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Так считают 91% руководителей опрошенных финучреждений.

Респонденты также указали на стремительный рост рисков состояния сотрудничества с международными финансовыми организациями и обострения политической и социальной ситуации в стране.

"Экономические риски, которые доминировали в майском опросе, отошли на второй план. Несмотря на высокую оценку угроз для финансовой системы, риски доступности фондирования и банкротства, по мнению респондентов, является наименее важными", - сообщила пресс-служба регулятора.

По данным пресс-службы, опрос проводился с 11 по 25 ноября 2020 года. Участие в нем приняли руководители 19 банков, 12 страховых и 2 инвестиционных компаний. В выборку не попали финансовые учреждения, в отношении которых введены санкции. В итоговых результатах не учитывались размер банка/компании или их доли на рынке - все ответы равноценны. Следующий опрос будет опубликован в мае 2021 года.

Что этому предшествовало

Количество обращений граждан в Национальный банк в третьем квартале выросло на 73% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, составив более 16 тысяч.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий